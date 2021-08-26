Son 24 saatte 19 bin 970 yeni vaka, 217 vefat

Türkiye
'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57.85 olarak kayda geçti. Günlük 675 bin 810 aşı uygulanırken toplam yapılan aşı sayısı 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var" paylaşımında bulundu. ANKARA