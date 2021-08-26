Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş yönünde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz ve Adalar Denizi bölgesine meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ülkemizde sarsıntıların hissedildiği bölgelerde yaşayanlar son dakika deprem olayına ilişkin detayları deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detayları aşağıda yer alan linkler aracılığıyla öğrenebilirsiniz…