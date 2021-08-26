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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:31 Son Güncelleme: 26.8.2021 18:32

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer alan fay hatlarındaki anlık kırılmalar sonrasında deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş yönünde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz ve Adalar Denizi bölgesine meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ülkemizde sarsıntıların hissedildiği bölgelerde yaşayanlar son dakika deprem olayına ilişkin detayları deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detayları aşağıda yer alan linkler aracılığıyla öğrenebilirsiniz…



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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