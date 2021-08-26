Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi!
Giriş Tarihi: 27.8.2021 00:10 Son Güncelleme: 27.8.2021 00:10

SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi!

SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’da da hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünden yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya ili Kale ilçesinde 3.7 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Son dakika Malatya deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 23:52'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA