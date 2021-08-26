SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 23:52'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;