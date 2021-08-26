Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftanın 3 günü Youtube ile MP TV'de yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (27 Ağustos 2021 Perşembe) şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü canlı çekilişe kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek "27 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;