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Giriş Tarihi: 26.8.2021 22:42 Son Güncelleme: 26.8.2021 22:42

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin “26 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online ile 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftanın 3 günü Youtube ile MP TV'de yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (27 Ağustos 2021 Perşembe) şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü canlı çekilişe kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek "27 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Ağustos Süper Loto sonuçları:





SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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