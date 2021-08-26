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Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:32

Tatil yaptığı otelde uyuşturucuyla yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Tatil yaptığı otelde uyuşturucuyla yakalandı

Alanya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5.63 gram metamfetamin, 4 adet Extacy ve 3 adet Lyrica hap ele geçirdi. Olayla ilgili Ş.M.(29) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Tatil yaptığı otelde uyuşturucuyla yakalandı
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