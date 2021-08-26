Tır şoförü otomobile dehşeti yaşatmıştı! Sürücü ve arkadaşı serbest bırakıldı

Çekmeköy'den Pendik'e bağlanan D-020 bağlantı yolunda meydana gelen olayda 2 çocuğunu da alarak otomobili ile yola çıkan Cemal Özbudak, korku dolu dakikalar yaşadı. Cemal Özbudak, Sancaktepe Yenidoğan civarına geldiğinde bir anda en sağ şeritten önüne kıran tır şoförünün yaptığı bu manevra nedeniyle zor anlar yaşadı. Tır sürücüsünü korna çalarak uyaran Cemal Özbudak, Tır sürücüsünün bu hareketlerine devam etmesi nedeniyle cep telefonunu alarak görüntülemeye başladı. Tır sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu otomobilin önüne geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Tır sürücüsü, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile tırdan inerek otomobili tekmelemeye başladı. Olay sırasında otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansırken tır sürücüsü saldırısının ardından yoluna devam etti.

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'BANA EL KOL HAREKETİ YAPTI'

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Burak A., emniyetteki ifadesinde olay günü yolun bozuk olmasından kaynaklı sol tarafa geçmeye çalıştığını belirterek 'Ben sola geçerken bir araba kornoya basmaya başladı. Ben de sol şeride geçemediğim için çukura düştüm ve aracımın sağ basamağının altı kırıldı. Tutanak tutmak için durmasını istedim ama bana el hareketi yapınca aracı takip ettim. Aracın önüne kırıp durdurunca olayı sormak için yanıma gittiğim sırada manevra yapıp yoluna devam etti. Ben de aracın üst kısmına vurdum' diyerek suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

TIRDAKİ 2 ŞÜPHELİDEN AYNI İFADE

Tır şöförünün arkadaşı Ramazan Y. ise emniyetteki ifadesinde tır şoförünün arkadaşı olduğunu ve araçta birlikte olduklarını söyledi. Şüpheli Ramazan Y.'nin ifadesinin de tır şoförü Burak A.'nın ifadesini destekler nitelikte olduğu öğrenilirken emniyet işlemlerinin ardından 2 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, savcılık işlemlerinden sonra adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin de 'Trafiği tehlikeye sokma' suçundan haftanın belirli günlerinde imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.