Torbacılar tek tek yakalandı

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup amirliği ekipleri ilçede torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlerdi. Düzenlenen operasyonlarda 85 kişi yakalandı. Kişilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 8 fişek, 837,80 gram sentetik kannabinoid, 186 adet captagon hap, 346,70 gram metamfetamin, 631,80 gram esrar, 21 adet dişi hint keneviri, 5 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 3 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan 5 şahıs cezaevine gönderildi.