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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:38

Torbacılar tek tek yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Torbacılar tek tek yakalandı

Hatay'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 tabanca, 8 fişek, 837,80 gram sentetik kannabinoid, 186 adet captagon hap, 346,70 gram metamfetamin, 631,80 gram esrar, 21 adet dişi hint keneviri, 5 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 3 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 85 kişi yakalandı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup amirliği ekipleri ilçede torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlerdi. Düzenlenen operasyonlarda 85 kişi yakalandı. Kişilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 8 fişek, 837,80 gram sentetik kannabinoid, 186 adet captagon hap, 346,70 gram metamfetamin, 631,80 gram esrar, 21 adet dişi hint keneviri, 5 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 3 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan 5 şahıs cezaevine gönderildi.

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Torbacılar tek tek yakalandı
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