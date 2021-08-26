Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı
Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:24

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı

AA
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkisinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde örtü yangınının başladığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale için bölgede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur."

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA