Üç gün takip, üç kurşunla infaz

İstanbul Ataşehir
'de borcunu ödemediği iddiasıyla Hasan Toka
'yı (51) 23 Ağustos'ta öldüren M.B.K.'nın cinayeti 3 günlük takiple işlediği iddia edildi. Katil zanlısı M.B.K., devriye ekiplerince yakalandı. Toka'yı 3 kurşunla başından vuran M.B.K. ifadesinde "Benden 2 bin 500 TL borç aldı. Borcunu ödemedi. Anneme, kardeşime ve nişanlıma küfür etti, tartıştık. Olay günü beni tanımamazlıktan gelince dayanamayarak ateş ettim" dedi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği
'ne sevk edilen zanlı M.B.K., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.