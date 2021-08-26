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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Üç gün takip, üç kurşunla infaz

EMİR SOMER EMİR SOMER
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Üç gün takip, üç kurşunla infaz
İstanbul Ataşehir'de borcunu ödemediği iddiasıyla Hasan Toka'yı (51) 23 Ağustos'ta öldüren M.B.K.'nın cinayeti 3 günlük takiple işlediği iddia edildi. Katil zanlısı M.B.K., devriye ekiplerince yakalandı. Toka'yı 3 kurşunla başından vuran M.B.K. ifadesinde "Benden 2 bin 500 TL borç aldı. Borcunu ödemedi. Anneme, kardeşime ve nişanlıma küfür etti, tartıştık. Olay günü beni tanımamazlıktan gelince dayanamayarak ateş ettim" dedi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı M.B.K., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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Üç gün takip, üç kurşunla infaz
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