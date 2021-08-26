Van’da 125 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gürpınar İlçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile bir

araçta yapılan aramada 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.