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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:50

Van'da 125 kilo eroin ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 125 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta hassas burun Magnum ile yapılan detaylı aramada 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gürpınar İlçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile bir
araçta yapılan aramada 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Van'da 125 kilo eroin ele geçirildi
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