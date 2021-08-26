Köpeklerin üzerine kaynar su dökmüştü... “Vicdan azabı çekiyorum”

Adana'da ocakta kaynattığı sıcak suyu, sokak köpeğinin üzerine dökerek onu haşlayarak yaralayan, 22 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mehmet Emin Köşeroğlu yakalandı. Görev yaptığı sitedeki işine son verilen ve ağabeyinin işyerinde yakalanan Köşkeroğlu, "İşe gidip gelirken, köpekler bana saldırıyordu. Onlardan çok korkuyordum. Köpekleri korkutup, bölgeden uzaklaştırmak için böyle yaptım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dedi. 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' ile suçlanan zanlı, adli kontrol ile serbest kaldı.
MAHALLELİ 'DEDEKTİF' OLDU
Olay, 22 Ağustos'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Site sakinlerinin sahiplenip, uzun yıllardır bakımını üstlendiği bir sokak köpeği, vatandaşlar tarafından sırt kısmı yaralı halde bulundu. Köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alınırken, mahalle sakinleri de adeta bir detektif gibi iz sürüp, saldırganın peşine düştü ve o çaba da sonuç verdi.
KAYNAR SUYU ÜZERİNE DÖKTÜ
Olayı, özel güvenlik görevlisi Mehmet Emin Köşkeroğlu'nun gerçekleştirdiği iddiası üzerine site yönetimi, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı. Yapılan incelemede de; Köşkeroğlu'nun, görev yaptığı kulübede önce ocakta suyu ısıtıp kaynattığı, sonra da sessizce yaklaşıp, elindeki kaynar suyu köpeğin üzerine döktüğü ortaya çıktı. Köpek, can havliyle çığlıklar atıp kaçtığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ 'İHBAR' KABUL EDİLDİ
Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Site yönetimi, Köşkeroğlu'nun işine son verdi. Görüntüleri 'ihbar' olarak kabul eden, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Mehmet Emin Köşkeroğlu'nu, Gürselpaşa Mahallesi'nde ağabeyinin işyerinde gözaltına aldı.
"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"
Emniyetteki sorgusunda; daha önce işe gidip gelirken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını, bu yüzden onlardan çok korktuğunu anlatan Köşkeroğlu, "Onları korkutup, bölgeden uzaklaştırmak için bunu yaptım. Ancak çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dediği öğrenildi. '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Köşkeroğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada
Adana'daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğini haşladı