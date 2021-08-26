Köpeklerin üzerine kaynar su dökmüştü... “Vicdan azabı çekiyorum”

GÖRÜNTÜ 'İHBAR' KABUL EDİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Site yönetimi, Köşkeroğlu'nun işine son verdi. Görüntüleri 'ihbar' olarak kabul eden, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Mehmet Emin Köşkeroğlu'nu, Gürselpaşa Mahallesi'nde ağabeyinin işyerinde gözaltına aldı.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Emniyetteki sorgusunda; daha önce işe gidip gelirken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını, bu yüzden onlardan çok korktuğunu anlatan Köşkeroğlu, "Onları korkutup, bölgeden uzaklaştırmak için bunu yaptım. Ancak çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dediği öğrenildi. '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Köşkeroğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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