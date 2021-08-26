Yangın bölgelerine 85 milyon fidan

Yeşil vatan
, yeniden eski güzelliğine kavuşuyor. Yangınla korkusuzca mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, küle dönen ormanların yeşil örtüye dönüşmesi için hummalı bir çalışma başlattı. OGM'ye ait fidanlıklarda bir bebek gibi büyütülen fidanlar, orman yangınları ile zarar gören alanlara gönderildi. Bir yılda bin farklı türde 273 milyon fidan üretimi gerçekleştiren OGM, 85 milyon fidanı TIR'larla yangın bölgelerine ulaştırdı. 'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven OGM; Muğla
'ya 27 milyon 815 bin, Antalya
'ya 26 milyon 756 bin, Mersin
'e 17 milyon 250 bin, Adana
'ya da 16 milyon 102 bin fidan gönderdi. OGM, yaptıkları araştırmada, Antalya ve Muğla'daki yangında ormanlık alanların sadece yüzde 6'sının etkilendiğini tespit etti. Zarar görmemiş alan ise yüzde 94 olarak belirlendi. OGM, bin farklı türde fidan yetiştiriyor. Fidanlar; çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç
, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştiriliyor. Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni, defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olarak kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkırotu gibi erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam 1000'in üzerinde farklı türde fidan üretimi yapılıyor.
KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
YANGINDAN etkilenen yerleşim yerlerinin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, bölgeden ilk sevindirici haber de geldi. Antalya'nın Manavgat
ilçesinde 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda, 7 bitki türü filizlenirken, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi. Küçük bitkiler arasında sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit bulunuyor.