Yangın bölgelerine 85 milyon fidan





'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven OGM; Muğla'ya 27 milyon 815 bin, Antalya'ya 26 milyon 756 bin, Mersin'e 17 milyon 250 bin, Adana'ya da 16 milyon 102 bin fidan gönderdi. OGM, yaptıkları araştırmada, Antalya ve Muğla'daki yangında ormanlık alanların sadece yüzde 6'sının etkilendiğini tespit etti.