Yardım malzemeleri Kastamonu’ya uğurlandı

Vali Elban, Batı Karadeniz sel bölgesine gönderilmek üzere Adana Valiliği, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimizin katkılarıyla 3 Milyon TL nakdi yardım ve 10 tır yardım malzemesi toplandığını söyledi.

Vali Elban, "Yaşanan felaketin ardından sel bölgesinde 'bizler ne yapabiliriz' diye bütün Adana halkı Valiliğimize müracaat ettiler. Kendilerine hem ayni hem de nakdi yardım yapabileceklerini iletmiştik. Bunun üzerine Adana'daki iş adamlarımız, ticaret erbabımız, çiftçilerimiz, STK'larımız, odalarımız hepsi bir araya geldi ve 10 tırdan oluşan yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde ayni yardımı topladılar. Bunların bir kısmı yola çıktı, bir kısmını da şimdi yollayacağız. Onun dışında da şu an itibariyle 3 Milyon TL'yi aşan bir nakit toplandı. O da ilgili hesaplara aktarılacak" dedi.

Yardım malzemelerinin temizlik, kıyafet, gıda vb. alanları içerdiğini ifade eden Vali Elban, "Afet bölgesindeki koordinasyon merkeziyle irtibat halindeyiz. Koordinasyon merkezi tüm valiliklere ne tür malzemelere ihtiyaç duyduklarını bildirdiler. Onların belirlediği listeler var. Bizler de o ihtiyaç duyulan malzemelerimizi hayırseverlerimize bildirdik. Hayırseverlerimiz de koordine olarak bu malzemeleri temin ettiler" diye konuştu.