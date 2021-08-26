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Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:40

Yedikule Göğüs Hastanesi Camii ibadete açılıyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yedikule Göğüs Hastanesi Camii ibadete açılıyor

Deprem riski nedeniyle yıkılan ve yerine yenisinin inşa edildiği Yedikule Göğüs Hastanesi Camii’nin yapım aşaması devam ediyor.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılan Yedikule Göğüs Hastanesi Camii'nin bir hayırsever tarafından üstlenilen yeniden yapım süreci devam ediyor. Projesi ve teknik takibi Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Yedikule Göğüs Hastanesi Camii, iç ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Harim, mahfil, son cemaat alanlarına sahip olacak olan caminin, 180 kişilik cemaat kapasitesi mevcut. Ayrıca bodrum katta kadınlar için; tuvalet kabinleri, lavabolar, abdest alanları ve bebekli cemaat için tasarlanan bebek bakım odası yer alırken, erkekler için; tuvalet kabinleri, lavabolar, duş ve abdest alma yerleri bulunuyor. Bunlardan bağımsız olarak zemin katta da erkekler için yapılan abdestlik mevcut.

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Yedikule Göğüs Hastanesi Camii ibadete açılıyor
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