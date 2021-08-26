Yedikule Göğüs Hastanesi Camii ibadete açılıyor

Harim, mahfil, son cemaat alanlarına sahip olacak olan caminin, 180 kişilik cemaat kapasitesi mevcut. Ayrıca bodrum katta kadınlar için; tuvalet kabinleri, lavabolar, abdest alanları ve bebekli cemaat için tasarlanan bebek bakım odası yer alırken, erkekler için; tuvalet kabinleri, lavabolar, duş ve abdest alma yerleri bulunuyor. Bunlardan bağımsız olarak zemin katta da erkekler için yapılan abdestlik mevcut.