Zayıflama hayali sonu oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde odyometri sekreterliğinde çalışan Tuba Yalçın
(35), kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 112 kilo olan Yalçın, G.Ü. Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. A.B. tarafından 4 Ağustos 2020'de ameliyata alındı. Ameliyatından iki gün sonra taburcu olan Yalçın'ın ağrı, ateş ve ishal şikâyeti başladı. Dikişlerini aldırmaya gittiğinde doktorlar bir şey olmadığını söyleyip eve gönderdi. Yalçın, daha sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Yalçın'ın ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile, A.B., asistan doktor C.Ş. ve görevliler hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet verme', 'Görevi ihmal' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Mehtap Kaya
, "Devletin hastanesinde haksız kazanç elde ederek hastaların hayatıyla oynadılar. Gerekli tetkikleri yapmadan ameliyat ettiler" dedi. Anne Türkan Yalçın kızının yaşadıklarını SABAH
'a anlattı: "Ameliyattan çıkınca 'Anne yanıyorum' diye bağırdı. Ateşi vardı. Normal olduğunu söylediler. İkinci gün serumları bitmeden taburcu olduk. Şiddetli ishal başladı. Doktorlar buna da 'Normal' dedi. Bir hafta sonra asistan dikişleri aldı. Başka hastanede doktor parmaklarıyla karnını kontrol edince dikiş yerinden kan fışkırdı. Enfeksiyon kaptığını, ameliyat olduğu hastanede tedavi ettirmemizi söylediler. G.Ü. Tıp Fakültesi'ne gittik 'Enfeksiyon yok' dediler. Asistan, ameliyat yeri açılmış diyerek zımbalayıp eve yolladı. Akşam ateşi çıkınca ambulans çağırdım, 'Normal' dediler. Sabah aşırı ağrısı olunca asistanı aradık. 'Cumartesi saat 8'de beni niye rahatsız ediyorsunuz' diyerek azarladı ve telefonu kapattı. Taksiyle hastaneye giderken ayakları tutmaz, dudakları mosmor oldu. 'Anne gözlerime bir şey oldu' dedi ve kalbi durdu. Kalp masajı yaptılar, yoğun bakıma aldılar. 'Niye daha önce getirmediniz' dediler. Enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş, oracıkta öldü."
DOKTOR ALDIĞI PARAYI İADE ETMEK İSTEMİŞ
TUBA Yalçın'ın kardeşi Numan Yalçın ise şunları söyledi: "Psikiyatri servisinde tedavi gören ablam hiçbir tetkik yapılmadan ameliyata alındı. Ablam kullandığı ilaçları söylemiş, A.B. 'Ameliyat ol bu ilaçları bile bırakırsın' demiş. A.B.'nin diyetisyenlik adı altında ofisi var. Hastalarını oraya yönlendiriyor. Ama ne bir makbuz ne de bir belge vermiyorlar. Peşin para alıp, devletin hastanesini kullanıyorlar. Anneme diren aldırmışlar ancak ameliyatta kullanmamış. 2 ay sonra sekreter beni aradı, 'Doktor bey parayı iade etmek istiyor' dedi. Parayı verince ablam geri gelmeyecek."