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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:46

Zehir tacirlerine şafak operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Adana merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın baş gelir kaynağı olan ve binlerce insanı zehirleyen uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Torbacı olarak tabir edilen zehir satıcılarına yönelik Adana merkezli Osmaniye ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı; girilen evlerde özel eğitimli narkotik dedektör köpeğiyle kapsamlı bir arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların bağlantıları da mercek altına alındı.

3 İLDE TORBACI AVI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önce 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarını tek tek tespit etti, sonra da bu zanlılarla onlara uyuşturucu temin edenlerin yakalanması için dün şafak vakti düğmeye bastı. Adana, Hatay ve Osmaniye'de daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.

KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı; girilen evler de özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle kapsamlı olarak arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u kıskıvrak yakalandı.

Aramalarda da; boyları bir ile 4 metre arasında değişen, 7 kök Hint keneviri, 801 gram Bonzai, 60 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 'yeşil ve kırmızı reçete' ile satılan 22 sentetik hap, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet tabanca ve buna ait 3 adet de fişek ele geçirildi.

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Zehir tacirlerine şafak operasyonu
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