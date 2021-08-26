Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Aramalarda da; boyları bir ile 4 metre arasında değişen, 7 kök Hint keneviri, 801 gram Bonzai, 60 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 'yeşil ve kırmızı reçete' ile satılan 22 sentetik hap, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet tabanca ve buna ait 3 adet de fişek ele geçirildi.