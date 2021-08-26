Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Terör örgütü PKK'nın baş gelir kaynağı olan ve binlerce insanı zehirleyen uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Torbacı olarak tabir edilen zehir satıcılarına yönelik Adana merkezli Osmaniye ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı; girilen evlerde özel eğitimli narkotik dedektör köpeğiyle kapsamlı bir arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların bağlantıları da mercek altına alındı.
3 İLDE TORBACI AVI
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önce 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarını tek tek tespit etti, sonra da bu zanlılarla onlara uyuşturucu temin edenlerin yakalanması için dün şafak vakti düğmeye bastı. Adana, Hatay ve Osmaniye'de daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.
KOÇBAŞIYLA KIRILDI
Kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı; girilen evler de özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle kapsamlı olarak arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u kıskıvrak yakalandı.