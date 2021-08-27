1 ton taklit dertejan ele geçirildi

İzmit İlçesinde bir depoda taklit deterjan üretildiği ve pazarlandığı duyumları üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar ile bahse konu depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda, bazı toz deterjan markalarının poşetleri ile paketlenmiş toplam 160 paket dolu deterjan ve 241 taklit boş poşet olmak üzere, yaklaşık 1 ton toz deterjan ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 1 kişi 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.