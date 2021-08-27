317 bin lirayı dolandırıcıların hesabına yatırıp polise koştu

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ali M. adlı vatandaş, kendisini telefonla arayarak emniyet mensubu gibi tanıtan kişinin hesabına yatırdığı para, polis ekiplerinin bankayı aramasıyla kurtarıldı.

Ali M.'yi arayan dolandırıcı, "Terör örgütü, bankadaki hesap ve kimlik bilgilerini kopyalayıp hesabındaki paraları almaya çalışıyor, onları yakalamak için vereceğimiz hesaba, bankadaki paranı yatır" dedi. Paniğe kapılan Ali M., bankada bulunan 317 bin Türk lirası parasını hemen verilen hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ali M., polise giderek durumu bildirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri banka ile irtibat kurarak gönderilen paraya bloke konulmasını sağlayarak dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımızı, kendisini, hâkim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz… Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara ASLA inanmayın… Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz." ifadelerine yer verildi.