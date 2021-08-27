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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:29

Adana'da vahşet kamerada! Sokak arasında kanlı infaz

İHA
Adana’da vahşet kamerada! Sokak arasında kanlı infaz

Adana'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Atmaca’nın katil zanlıları Mahsum Akbay ve Ekrem Tan, Mersin’de yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden Akbay, Atmaca’yı eski sevgilisiyle arkadaş olduğu için öldürdüğünü belirtirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu.

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Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin'de olduğunu belirledi.



Bunun üzerine polis, Mersin'deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.'nın cinayeti işlediğini kabul ederek, "Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı.



Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm" dediği öne sürüldü.



Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Adana'da vahşet kamerada! Sokak arasında kanlı infaz
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