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Giriş Tarihi: 28.8.2021 06:31

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? 28 Ağustos 2021 Cumartesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? 28 Ağustos 2021 Cumartesi

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar nedeniyle sık sık son depremler listesi araştırılıyor. Güncel liste ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Listede; tarih, saat, enlem, boylam, derinlik, depremin şiddeti ve nerede olduğuna dair detaylar da yer alırken vatandaşlar “En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna yanıt arıyorlar. Bu başlık altından; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz. (28 Ağustos 2021 Cuma)

Son depremler listesi araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından verilen bilgiler doğrultusunda vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisine ulaşabiliyorlar. Ülkemizde sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle güncel liste merak edilirken 28 Ağustos Cumartesi bugüne ait son depremler listesi de yayınlandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.28 04:32:32 34.3895 26.2673 20.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.28 03:01:25 36.4538 27.1878 15.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.28 02:39:47 38.3770 38.8387 13.7 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel

2021.08.28 02:22:54 37.8213 26.9602 6.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.28 01:59:40 36.4028 27.0862 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.28 01:55:42 36.3793 27.1640 14.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.28 01:45:08 36.5793 27.2208 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.28 01:42:28 37.1483 23.0352 9.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.08.28 01:24:50 35.1200 27.4152 9.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.28 00:25:04 38.4358 30.3950 5.0 -.- 1.5 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.08.28 00:15:58 37.4955 26.8595 3.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

SON DEPREMLER LİSTESİ – KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ – AFAD İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? 28 Ağustos 2021 Cumartesi
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