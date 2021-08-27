AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? 28 Ağustos 2021 Cumartesi

Son depremler listesi araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından verilen bilgiler doğrultusunda vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisine ulaşabiliyorlar. Ülkemizde sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle güncel liste merak edilirken 28 Ağustos Cumartesi bugüne ait son depremler listesi de yayınlandı.