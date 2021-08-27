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Giriş Tarihi: 27.8.2021 19:20 Son Güncelleme: 27.8.2021 19:23

Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler

Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay. Elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın (33), yakınları tedaviyi reddetti. vucuttaki akımı alması amacıyla Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmeye çalışan yakınları, şikayet üzerine hastalarını yanına alarak ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Elektrik akımına kapılan Yusran Kaya (33) yakınları tarafından hastaneye getirildi.

Acil servisi getirilen Yusran Kaya'ya müdahale edilirken, yakınları karşı çıktı.

Kaya'nın vucudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vucuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.



HASTANE BAHÇESİNDE ÇUKUR KAZDILAR

Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi.

Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.

Kaya ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.



Kaya ailesi iddiaya göre, akıma kapılan kızın vücudundaki elektriği almak için toprağa gömmek istedi.

Güvenlik güçlerinin engellemesinin ardından yakınları, Yusran Kaya ile hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.

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Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
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