Aksaray Uzay Kampı gençlerin ilgi odağı

Aksaray
Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve KOP idaresi işbirliğiyle Hasandağı Bozkurt Düzlüğü'nde düzenlenen Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı'na müracaat eden 10 bin kişinin arasından 120 kişi seçildi. Helvadere'de yapılan program 4 gün sürdü ve birbirinden ünlü misafirlere ev sahipliği yaprtı.
YAZARLAR GENÇLERLE BULUŞTU
SABAH Gazetesi yazarları, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tayyip Kahyaoğlu ve Kamplar Daire Başkanı H.İbrahim Demir gençlerle söyleşi yaptı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şunları aktardı: "Gençlerin hayalleri öyle büyük ki uzay bile içinde küçük kalıyor. Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerle Astronomi ve Uzay Kampımız başladı. Kıbrıs
'tan Sedat Uçak Mühendisliği, Trabzon
'dan Zeynep Özel Eğitim Öğretmenliği, Bilecik
'ten Kübra Hukuk öğrencisi ve diğerleri. Hasan Dağı'nda onlar için küçük bir rasathane kurduk. İleri mancınık sistemi ile kamp ateşimizi yaktık. Gençler hayal edecek, biz gerçekleştireceğiz. Bu da bizim hayalimiz."
ÜNLÜ SARAYLARIN HALILARI RESTORASYON İÇİN BU İLÇEYE GELİYOR
AKSARAY'DA geleneksel halı üretimiyle çok sayıda ustanın yetiştiği Sultanhanı ilçesinde, yüzlerce yıllık paha biçilemez halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor. Bugüne kadar İngiltere Kraliyet Sarayı
, Çankaya Köşkü
ve Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen halıların restore edildiği ilçe, dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olarak görülüyor. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, halı restorasyonu konusunda Türkiye'nin merkezi konumunda olduklarını belirtti. Solak, "Dünyanın her tarafından buraya halı gelir. Bunların başında Washington Müzesi, Prens Charles'ın Buckingham Sarayı'nın halıları, Dolma Bahçe Sarayı'nın halılarının tamamı ile Atatürk'ün vefat ettiği odanın halısı da burada tamir oldu" ifadelerini kullandı.