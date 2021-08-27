Aksaray’da tramvay durağının duvarı ile tramvay arasında sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, 20.15 sıralarında Aksaraytramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, 50'li yaşlarda olan bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tramvay durağının duvarı ile tramvay arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE SIKILAN KİŞİYİ KURTARDI
Olay nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan kişi kısa sürede bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından tramvay seferleri normale döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Aksaray’da bir kişi tramvay ile duvar arasında sıkıştı