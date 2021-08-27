Aksaray’da bir kişi tramvay ile duvar arasında sıkıştı

Olay, 20.15 sıralarında Aksaray tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, 50'li yaşlarda olan bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tramvay durağının duvarı ile tramvay arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.