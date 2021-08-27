Aksaray’ın Pisa Kulesi Eğri Minare turistlerin ilgi odağı

SABAH Gazetesi
'nin İl Buluşmaları'nda Sabah Gazetesi Yazarları Aksaray
'ın sembollerinden Eğri Minare'yi ziyaret etti. Aksaray'ın Pisa Kulesi olarak bilinen 3.11 derece eğimli minare yazarları kendisine hayran bıraktı. Anadolu Selçuklu Devleti
'nin Aksaray'a verdiği önemi simgeleyen ve aynı zamanda İtalya
'daki Pisa Kulesi ile kıyaslanan Eğri Minare, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yapılırken mi yoksa sonradan mı eğildiği tartışılan Eğri Minare, 800 yıldır ayakta duruyor ve Aksaray turizmine katkı sağlıyor. SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları'nda son durak Salihler kenti Aksaray oldu. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, SABAH yazarlarına Eğiri Minare'yi anlattı. Doğan, "Eğri minare Anadolu Selçuklu devletinden bize miras kalan çok önemli bir eserdir. Günümüzde Pisa Kulesi ile kıyaslanır. 3.11 derece eğriliği vardır" dedi.