Annesini boğup 15 yerinden bıçaklamıştı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı





Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. PTT'den emekli olduğu belirtilen Atiye Pullu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Datça Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.