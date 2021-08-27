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Giriş Tarihi: 27.8.2021 15:59

Annesini öldüren zanlı tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Annesini öldüren zanlı tutuklandı

Muğla Datça’da annesini 15 kez bıçaklayarak öldüren zanlı Hasan Oben Pullu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Datça'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan Oben Pullu (29) çıkan tartışmanın ardından annesi Atiye Pullu'yu (54) 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Annesinin cesedinin başında bekleyen Pullu, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu, iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran Hasan Oben Pullu, annesini mutfaktan aldığı bıçak ile 15 yerinden yaraladı. Olay yerinde gözaltına alınan Hasan Oben Pullu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Annesini öldüren zanlı tutuklandı
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