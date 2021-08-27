Antalya’da trafikte skandal görüntüler

Olay, Antalya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta pes dedirtti. Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yapan baba, çocuklarını bu pusetlere koydu. Çocukları ile birlikte karayolunda bu şekilde seyir eden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Babanın ve çocukların birisinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet karayolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.

Yaşanılan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.