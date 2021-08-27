Arslantepe’de UNESCO sevinci

Malatya
'da, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü
'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi
'ne alınması, bölgede 60 yıldır kazı yapan İtalyan arkeologları mutlu etti. Arslantepe
Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi
Restelli, "Burada her yıl o kadar güzel şeyler ve tarih anlatan şeyler çıkıyordu ki o heyecanımı anlatamam" dedi. Restelli, şöyle konuştu: "Bizim ekip 60 yıldır burada çalıştı ve 'Bizim için en önemli hediye' diyebilirim. Biz akademisyeniz, bilim için çalışıyoruz. Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk. Şimdi, Arslantepe'nin önemini tüm dünya anladı ve bundan çok memnunuz. Bu gelişme bize onur veriyor."