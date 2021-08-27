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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Arslantepe’de UNESCO sevinci

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Arslantepe’de UNESCO sevinci
Malatya'da, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması, bölgede 60 yıldır kazı yapan İtalyan arkeologları mutlu etti. Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, "Burada her yıl o kadar güzel şeyler ve tarih anlatan şeyler çıkıyordu ki o heyecanımı anlatamam" dedi. Restelli, şöyle konuştu: "Bizim ekip 60 yıldır burada çalıştı ve 'Bizim için en önemli hediye' diyebilirim. Biz akademisyeniz, bilim için çalışıyoruz. Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk. Şimdi, Arslantepe'nin önemini tüm dünya anladı ve bundan çok memnunuz. Bu gelişme bize onur veriyor."
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Arslantepe’de UNESCO sevinci
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