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Giriş Tarihi: 27.8.2021

At keserken yakalandı ‘yiyecektim’ dedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
At keserken yakalandı ‘yiyecektim’ dedi
EYÜPSULTAN Pirinççi köyü ormanlık alanında 24 Ağustos'ta iki kişinin at kestiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırmada Sedat Ç . ve Sukhe S.'nin kamyona yükledikleri atı, ormanlık alana götürüp kestiği belirlendi. Gözaltına alınan ikili TBMM'da geçtiğimiz ay kabul edilen '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında savcılığa çıkarıldı. Sukhe S., at eti yediklerini ve yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi. Sedat Ç. ise arkadaşına yardım etmek için yanında bulunduğunu öne sürdü. İkili adli kontrolle serbest bırakıldı.
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At keserken yakalandı ‘yiyecektim’ dedi
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