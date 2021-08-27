At keserken yakalandı ‘yiyecektim’ dedi

EYÜPSULTAN Pirinççi
köyü ormanlık alanında 24 Ağustos'ta iki kişinin at kestiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırmada Sedat Ç . ve Sukhe S.'nin kamyona yükledikleri atı, ormanlık alana götürüp kestiği belirlendi. Gözaltına alınan ikili TBMM
'da geçtiğimiz ay kabul edilen '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
' kapsamında savcılığa çıkarıldı. Sukhe S., at eti yediklerini ve yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi. Sedat Ç. ise arkadaşına yardım etmek için yanında bulunduğunu öne sürdü. İkili adli kontrolle serbest bırakıldı.