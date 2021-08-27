Maltepe, Büyükçekemce ve Bahçelievler'de 15 Ağustos'tan 22 Ağustos günleri arasında peş peşe hırsızlık olayları meydana geledi. Mağdurların polise haber vermesi üzerine çlışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

SUÇ MAKİNALARI

Eşkalleri belirlenen şüpheliler son olaylarını gerçekleştrip kaçacakları sırada Hırsızlık Büro ekipleri peşlerine düştü. Sokak ortsında sağa sola kaçmaya başlayan hırsızlar tek tek kıskıvrak yakalandı.





Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları ise oldukça kabarık çıktı. 24 yaşındaki Emin Y.'nin 60 adet kaydı, 24 yaşındaki Ali G.'nin ise 67 kaydı diğer şüpheli Batuhan A'nın ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.



YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların sokak ortasında yakalanma anları ise kameralara yansıdı.

Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı