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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:16

Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı

İstanbul Maltepe, Bahçelievler ve Büyükçekemce ilçelerinde 1 hafta içinde peş peşe gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı son işlerinde kaçarken sokak ortasında gözaltına aldı. Polisin hırsızları yakalama anı kameralara yansıdı. Toplamda 133 ayrı suç kayıtları bulunan hırsızlar Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe, Büyükçekemce ve Bahçelievler'de 15 Ağustos'tan 22 Ağustos günleri arasında peş peşe hırsızlık olayları meydana geledi. Mağdurların polise haber vermesi üzerine çlışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

SUÇ MAKİNALARI

Eşkalleri belirlenen şüpheliler son olaylarını gerçekleştrip kaçacakları sırada Hırsızlık Büro ekipleri peşlerine düştü. Sokak ortsında sağa sola kaçmaya başlayan hırsızlar tek tek kıskıvrak yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları ise oldukça kabarık çıktı. 24 yaşındaki Emin Y.'nin 60 adet kaydı, 24 yaşındaki Ali G.'nin ise 67 kaydı diğer şüpheli Batuhan A'nın ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların sokak ortasında yakalanma anları ise kameralara yansıdı.

Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı

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Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı
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