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Giriş Tarihi: 27.8.2021 13:43

Bağcılar karıştı: 4 kişi gözaltında!

DHA
Bağcılar karıştı: 4 kişi gözaltında!

İstanbul Bağcılar'da ortalık fena karıştı... Akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafla tartışmaya başladı. Ekiplere saldırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay geçtiğimiz salı günü Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında çıkan tartışma büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada kavgaya karışan taraftan bir kişi polise tartışmaya başladı. Polisle bu kişinin tartışması büyüdü. Polise saldırdığı öne sürülen kişi bacağından vurdu.
Polisin silahını ateşlemesinin ardından sokaktaki gerginlik daha da arttı. Yaralanan kişinin yakınları polise tepki gösterince polis ekipleri bu defa biber gazı kullandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

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Bağcılar karıştı: 4 kişi gözaltında!
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