Bakan Çavuşoğlu Alanya’da

Antalya'nın Alanya'ya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; önce Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyeret etti. Bakan Çavuşoğlu kulüp binasında kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara deplasmanda oynayacakları Hatayspor karşılaşmasında başarılar diledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ÜNİVERSİTEDE TOPLANTIYA KATILDI

Kulüpten ayrılmasının ardından Bakan Çavuşoğlu Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin yeni akademik yılını değerlendirmek için düzenlenen ve basına kapalı olan mütevelli heyeti toplantısına Çavuşoğlu'nun yanı sıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mütevelli heyeti üyeleri katıldı.