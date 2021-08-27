Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı! İstanbul’da her üç kişiden biri...

ÇOK KISA MESAFELERE BİLE ARABAYLA GİDİLİYOR

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İle İlgili Eylem Planı'nın ön sözünü yazan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hareketsiz yaşamın obeziteyi tetiklediğini belirterek, "Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Obezite kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda 300'e yakın personelin eğitimlerini tamamladık. Obezite merkezlerimizin sayısını 140'a çıkaracağız" ifadelerini kullandı.