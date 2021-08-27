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Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:54 Son Güncelleme: 27.8.2021 10:02

Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı! İstanbul'da her üç kişiden biri...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı! İstanbul’da her üç kişiden biri...

Pandemi sürecinde Kovid-19 riskini artıran obezite ve aşırı kilo sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre nüfusun yüzde 31,5'u obezite, yüzde 34'ü ise aşırı kilo ile mücadele ediyor. Buna göre Türkiye'de aşırı kilolu veya obez vatandaşların sayısı nüfusun yüzde 65'ini oluşturuyor.

Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz ve yüzde 36,9 ile Orta Anadolu olurken en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 24,5 ile Ortadoğu Anadolu oldu.

İSTANBUL'DA ÜÇ KİŞİDEN BİRİ OBEZ

Kadınlarda obezite oranının yüzde 39,1, erkeklerde ise yüzde 24,6 olduğu belirtildi. İstanbul'daki obezite oranı ise yüzde 30,7 olarak tespit edildi. Nüfusun yüzde 34'ünün ise aşırı kilolu olduğu belirtilirken erkeklerde bu oran yüzde 39,9 kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak açıklandı.

ÇOK KISA MESAFELERE BİLE ARABAYLA GİDİLİYOR

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İle İlgili Eylem Planı'nın ön sözünü yazan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hareketsiz yaşamın obeziteyi tetiklediğini belirterek, "Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Obezite kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda 300'e yakın personelin eğitimlerini tamamladık. Obezite merkezlerimizin sayısını 140'a çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca’dan dikkat çeken uyarı! İstanbul'da her üç kişiden biri...
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