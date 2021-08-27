Bakan Kurum’a sarılarak ağlamıştı o anları anlattı, “Babam olsa o kadar sahip çıkardı”

Bazen ayrıştırılmaya çalışılıyoruz ya orada öyle şeylere hiç fırsat yoktu. Rabbim onları bizim başımızdan eksik etmesin, dışarıdan 'evet biz bunları yapacağız, edeceğiz' değil, oradalardı biz onların her türlü desteğini gördük. Belki emin olun ağabeyim bile o kadar sarılmadı bana, kardeşim korkma biz buradayız diyemedi, ama bakanımız öyleydi. Bazlama yer misiniz bakanım dedim, içerisinde herhangi bir şeyi yok, kibir yok, 'tabi' dedi getir. İlk önce de ona verdim, o da sağ olsun ben tokum demedi.

Belki de toktu ama 'ablam tamam sen yapmışsın' dedi. Milletimiz, devletimiz var olsun Rabbim böyle acıları göstermesin. Çok zor bir süreçten geçtik ama biz bunu da atlatacağız. Bu bizi yıkmaz ölenlerimize rahmet diliyoruz, kalanlarımızı da el birliğiyle hepimiz kalkındıracağız. Yakınlarım beklemiyorlarmış, diyorlar nasıl sarıldın, dedim o da benim evladım o an bir sarılmak istedim o kadar" dedi.