Bakan Pakdemirli Ayancık’ta

İlçede hayat normale dönerken, ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. Sel bölgesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile birlikte Ayancık Devlet Su İşleri (DSİ) Köprüsü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan geçici köprü ve Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.