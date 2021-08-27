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Giriş Tarihi: 27.8.2021 15:55 Son Güncelleme: 27.8.2021 15:56

Başakşehir'de yangın dehşeti: Anne oğul hastaneye kaldırıldı!

DHA
Başakşehir’de yangın dehşeti: Anne oğul hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Başakşehir'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar ekipleri aradı. Dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Güvencintepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Daire ve çatıda hasar oluştu.

Binada evi bulunan Yılmaz Demirtaş, "İtfaiye hemen yetişti. Müdahaleyi yaptılar. Kadın ve çocuk vardı. Onları çıkarttılar. Şu anda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belli değil." dedi.

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Başakşehir'de yangın dehşeti: Anne oğul hastaneye kaldırıldı!
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