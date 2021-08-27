Başakşehir’de yangın dehşeti: Anne oğul hastaneye kaldırıldı!

Güvencintepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.