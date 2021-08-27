Beyoğlu’nda ’Niye yan yan bakıyorsun?’ cinayeti!

Şoke eden olay geçtiğimiz salı günü Karaköy'de saat 22.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Talha Ertuğrul çalışmak için geldiği İstanbul'da arkadaşı Süleyman Zafer Köker(21) ile Karaköy'de otelde kalmaya başladı. İkili otel önündeki kafede otururken geçen iki şüphelinin 'niye yan yan bakıyorsun' demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra arkadaşlarını da toplayıp tekrar olay yerine gelen şüpheliler Halil Talha Ertuğrul'u silahla vurarak, arkadaşı Köker'i ise darbederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Halil Talha Ertuğrul hayatını kaybetti. Yaralı arkadaşı Süleyman Zafer Köker'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis Karaköy'deki işyerlerinin ve çevre dükkanların güvenlik kameralarını inceledi, şüphelilerin Fethat E. (26), Ümeyir E.(26), Yavuz E.(23), Baran D.(21) ve Abdulmenaf D.(45) olduklarını tespit etti. Şüphelilerden 3'ünün il dışına çıktıkları belirlendi. Dün eş zamanlı olarak İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Ümeyir E. ve Yavuz E. olayda kullanılan silahla İstanbul'da gözaltına alınırken, Fethat E., Baran D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale Gelibolu ilçesinde ekiplerin takibi sırasında bulundukları araçta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet anı kameralara yansıdı.