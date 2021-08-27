Bir annenin feryadı: Paramparçayım

EPİLEPSİ
hastası ve otistik kızı N.Ö.'nün (6) velayetini alan anne Zeynep Ö., çocuğun baba Adnan Ö.'yle kişisel ilişki kurulması kararının kaldırılmasını ve babaya dava açılmasını istiyor. Çocuğun "Beni ona vermeyin" çığlıkları, annenin gözyaşları içinde "Paramparçayım" dediği bir hukuk mücadelesine dönüştü. İddianın nedeni ise vahim. Kanayan yara, cinsel istismar... 2014'te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik yaşadı. İddiaya göre; Adnan Ö.'nün eşiyle zorla birlikte olmak istemesi de bardağı taşıran son damla oldu. Çift, 2019'da boşandı, çocuğun velayeti anneye verildi. Baba ise çocuğuyla hafta sonu görüşebilecekti. 2 yıl bu şekilde geçti. Ancak çocuk babadan her döndüğünde "Beni bir daha oraya gönderme" diye ağladı. Anne de avukatı Kamran Karasu
aracılığı ile çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme "Boşanmanın istinaftan kesinleşmesi beklensin" dedi. İddiaya göre; bu süreçte baba kızına cinsel istismarda bulundu. Anne de suç duyurusunda bulundu. Hem mahkeme hem de savcılığın kararı bekleniyor. Avukat Karasu, boşanma davasının kesinleşmesinin beklenmesini hukuken bir facia olarak değerlendirdi.