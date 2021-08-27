Bir günde 19 bin 616 yeni vaka, 257 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 297 bin 68 kişiden 19 bin 616'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 257 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu. Birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76.12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58.23 olarak kayda geçti. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla
, Çanakkale
, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı. Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün (önceki gün) 217 olan vefat sayısı 257. Vaka sayısı
20 bin sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.