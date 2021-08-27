Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı ilk kez Şanlıurfa’da açılacak

Ticaretin gelecek vizyonunun masaya yatırılacağı, geleneksel ticaretin elektronik ticarete evrilme sürecinin değerlendirileceği, geleceğin gücü girişimcilerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağı, bölgenin yatırım ve altyapı imkânlarının potansiyel yatırımcıları cezbetmek üzere vitrine çıkartılacağı organizasyon, 02-04 Eylül 2021 tarihlerinde Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı'nda, İlgili Bakanlık birimleri, bağlı kurum ve kuruluşları, Bölgesel Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB'ler, Finansman kuruluşları, Kooperatif işletmeleri, İhtisas Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, Teknoparklar girişimciler ve yatırımcı firmalar, uygulanmış proje ve proje fikirlerini bölgesel yatırım imkânlarını, finansman desteklerini ve uygulamadaki mevzuatı anlatma ve sergileme imkânı bulacak.

Forum kapsamında; yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik atılacak adımlara katkı sağlanması amaçlı olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yerel dinamiklerin ve fırsatların doğru değerlendirilerek yeni yatırımlara imkân sağlanması, yeni kalkınma hamlelerine model oluşturması ve yatırım imkânlarının geliştirilerek işbirliklerin kurulmasına zemin hazırlanacak.

TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Girişimcilik Forumu'nda ise ülkemizin önde gelen iş insanları bölgedeki girişimci adayları ile bir araya gelerek, adayların girişimcilik yol haritalarına öneriler alması sağlanacak, girişimci iş fikirlerine ilişkin görüş ve deneyim alışverişinde bulunma ortamı oluşturulacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Peltek, "Yaklaşık 11 bin üyesi ile Şanlıurfa'nın en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, göreve geldiğimiz günden bu güne en büyük gayretimiz, ilimize katkı sağlamak için oldu. Bu minvalde, kentimizin potansiyeline uygun, vizyon çalışmalarımız arasında yer alan ve TOBB'un himayelerinde düzenlediğimiz, Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı'nı ilimizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kamunun güçlü desteği, özel sektörün öncülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde, her alanda yatırımların ve verimliliğin arttırılarak bölgemizin ve ülkemizin, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyle refah seviyesine katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceğimiz ve Türkiye'de ilk kez bu fuarda görücüye çıkacak olan ülkemizinilk yerli elektrikli traktörünün de yer alacağı bu organizasyonumuza, tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, iş insanlarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.