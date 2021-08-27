Cinayetten sonra kayıtları sildiler

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Alpay Kalyon
(33) cinayeti ile ilgili yeni gelişme... SABAH, eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman
'ın ifadesine ulaştı. Kalyon'un kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk
'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi. Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık
Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon, eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü. Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı
ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu. Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun
(28) ile Maşallah Türkmen
(32) tarafından boğuşma sırasında bıçaklandı. Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden Faruk Baştosun ve Maşallah Türkmen tutuklandı, diğer 5 kişi serbest kaldı.
O İFADELERE SABAH ULAŞTI
SABAH, eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadelerine ulaştı. Akman ifadesinde, "Eski eşim ve arkadaşlarımız ile birlikte eğlenmeye gittik. Program bittikten sonra mekandan çıkışta tanımadığımız birinin bir kadına şiddet uyguladığını gördük. Bunun üzerine Alpay ve Yiğit olaya müdahale etti ve ayırmaya çalıştı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Maşallah Türkmen ile Faruk Baştosun isimli kişiler 'Bu mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek Alpay ve Yiğit ile tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyünce taburelerle saldırdılar. Kavga esnasında Alpay göğsünden bıçaklandı" dedi. Öte yandan Alpay Kalyon'un kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi. Şüpheli Muhlis Aktürk hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
'HAKSIZLIĞA TAHAMMÜLÜ YOKTU'
ALPAY Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon, SABAH'a konuştu. Ağabey Kalyon, "Alpay şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken canından oldu. Haksızlığa tahammülü yoktu. Alpay her zaman 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' mantığıyla hareket eden biriydi. Adalete güveniyoruz" dedi.