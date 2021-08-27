Diyarbakır’da maske ve mesafe unutuldu

Sağlık Bakanlığı
'nın koronavirüs risk haritasında 100 binde 627.55 vaka ile nüfusa oranla en fazla vakanın bulunduğu ikinci il olan Diyarbakır
'da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüntülendi. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi
'nde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı, kliniklerde ise yatak doluluk oranı yüzde 60. Aşılamada yüzde 57.3 ile turuncu kategoride olan kentte vatandaşlar ya maskesiz ya da maskeleri çene altında. İç Hastalıkları
ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya
, 4'üncü pikin yaşandığı Diyarbakır'da pandeminin hızla devam ettiğini belirterek, "Toplum olarak pandemiye bedel ödemeye devam ediyoruz. Hastanelerde hem yatan hem de vefat edenlerin birçoğu aşısız olanlar" dedi. DHA