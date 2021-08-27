Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:15

Dünyanın en sevimli sektör fuarı kapılarını açtı CEYDA TAYLAN

Hayvan sahiplenme oranının her geçen gün arttığı dünyada 256 milyar dolarlık bir Pazara dönüşen pet ürünleri ve hizmetleri sektörü, bölgenin en etkili ticaret platformu Pet Show Fuarı’nda bir araya geldi. 60’ın üzerinde markanın beslenme, sağlık, bakım, kozmetik ve taşıma ürünleriyle veteriner cihazlarının sergilendiği fuarın en keyifli anlarını ise K9 köpeklerinin muhteşem gösterileri ile Dünya ve Avrupa şampiyonu Türk Çoban Köpeklerinin yarışmalarda kıyasıya rekabeti oluşturacak.

Evcil hayvan ürün, malzeme ve ekipmanlarının bölgesindeki en etkili ticari platformu Pet Show - Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri & Veterinerlik Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

CNR Holding kurulusu Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar kapsamında Royal Canin firmasının desteğiyle ALLIANZ TURKEY – AVKIF INTERNATIONAL EURASIA DOG SHOW İSTANBUL 2021 etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde köpek ırkları arasında yarışmaların yanı sıra Dünya ve Avrupa şampiyonu Türk Çoban Köpekleri ile narkotik operasyonlarında ve bomba aramalarda etkin rol alan K9 köpekleri gösteri yapıyor. 29 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda ziyaretçiler, köpek ırkları yarışmaları ve Dünya ve Avrupa şampiyonu köpeklerin gösterilerine şahitlik ediyor.