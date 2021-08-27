Dünyanın en sevimli sektör fuarı kapılarını açtı

Evcil hayvan ürün, malzeme ve ekipmanlarının bölgesindeki en etkili ticari platformu Pet Show - Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri & Veterinerlik Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.
CNR Holding kurulusu Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar kapsamında Royal Canin firmasının desteğiyle ALLIANZ TURKEY – AVKIF INTERNATIONAL EURASIA DOG SHOW İSTANBUL 2021 etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde köpek ırkları arasında yarışmaların yanı sıra Dünya ve Avrupa şampiyonu Türk Çoban Köpekleri ile narkotik operasyonlarında ve bomba aramalarda etkin rol alan K9 köpekleri gösteri yapıyor. 29 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda ziyaretçiler, köpek ırkları yarışmaları ve Dünya ve Avrupa şampiyonu köpeklerin gösterilerine şahitlik ediyor.
SEKTÖRÜN EN KAPSAMLI PET FUARI
Hayvan severler ve sektör profesyonellerinin her türlü ürün ve hizmete ulaşabileceği fuar; pet kliniği, hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otellerin de içerisinde yer aldığı pet ürünleri ve hizmetleri sektörünü tek çatı altında buluşturuyor. 60'ı aşkın markanın binlerce ürününün tanıtıldığı fuarın, Türkiye'de 2 milyar dolarlık bir pazara dönüşen sektörü iç piyasada ve ihracatta bir üst seviyeye taşıması hedefleniyor.
Hayvanların beslenme, sağlık, bakım ve kozmetik ürünleri, taşıma ürünleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, oyuncaklar, klinik malzemeleri, teknolojik cihazlar, yazılım sistemleri, laboratuvar malzemeleri, veteriner cihazları ve ürünlerinin sergileneceği fuarda, veteriner hekimlerin, çiftlik sahiplerinin, profesyonel alıcıların ve hayvan severlerin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve hizmetler bir arada yer alıyor.