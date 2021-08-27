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Giriş Tarihi: 27.8.2021 16:37 Son Güncelleme: 27.8.2021 17:10

Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti

DHA
Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna-Hersek resmî ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Saraybosna’da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek resmî ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından vakıf merkezinde karşılandı. Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

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Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti
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