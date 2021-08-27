Sosyal medya hesapları üzerinden birbirine "Cumanız mübarek olsun" şeklinde kutlama mesajı yollamak isteyen pek çok Müslüman; resimli Cuma kutlama mesajları araştırması yapıyor. Dua ve ibadetlerle geçirilen mübarek Cuma gününün öncesinde kısa, öz, resimli ve dualı Cuma mesajları araştırılıyor. İşte, birbirinden özel ve güzel mesajlarla dolu, en güzel ve farklı Cuma mesajları!

AYETLİ, DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım; yolda olana "Selâmet" hasta olana "Afiyet" darda olana "Metanet" nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.