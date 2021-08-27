‘Eş katili oldum, bebeğimin katili olmak istemiyorum’

Balıkesir
'de, geçtiğimiz 13 Ağustos'ta, sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü 7 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Murat Aydın
'ı (30), aralarında çıkan son kavgada, av tüfeğiyle öldüren Rümeysa Aydın
'ın (27) hamile olduğu ortaya çıktı.
'TAHLİYESİNİ TALEP ETTİK'
Genç kadının avukatı Neslihan
Çallıoğlu, "Rümeysa'nın, 1.5 ay önce Murat Aydın'ın cinsel saldırısına uğradığını ve o sırada bıçaklandığını tespit ettik. Rümeysa bu saldırıdan sonra hamile kalmış. Cezaevinde yapılan hamilelik testi pozitif çıktı. Kendisine bu bebeği dünyaya getirmek zorunda olmadığını, hamileliği sonlandırma hakkının olduğunu söyledim. Ama o, 'Eş katili oldum bir de bebeğimin katili mi olayım. Bu bebeği dünyaya getirmek istiyorum' dedi. Kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Savcılığa dilekçe verdiklerini ifade eden avukat Çallıoğlu, "Tutuksuz yargılanmasını talep ettik. Gerekli adli kontrollerin alınması mahkemenin takdirindedir" diye konuştu. Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın olaydan önce eşi tarafından 2 gün eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını da belirtti. Murat Aydın'ın alkol ve uyuşturucu kullandığı için kendi ailesiyle arasının açık olduğu öğrenildi.