Esenler’de kaza: Kamyonet devrildi!

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Rami yönünde seyir halinde olan Vehbi Polat idaresindeki 77 AZ 361 plakalı plastik ambalaj yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Vehbi Polat ile kamyonette bulunan kişi yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyonetin çarpması sonucu yol üzerindeki yön tabelası yıkılırken, kamyonette de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kamyonet sürücüsü Vehbi Polat, "Kamyonette yük, sol tarafa yakındı. Bir an direksiyonu hafiften sağa kırdım. Kamyonet devrildi. Kamyonet, plastik ambalaj yüklü" dedi.