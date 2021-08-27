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Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:56 Son Güncelleme: 27.8.2021 14:57

Gazeteci Atilla Özdür hayatını kaybetti

Gazeteci Atilla Özdür hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Atilla Özdür, hayatını kaybetti. Cenaze namazı bugün saat 16:30'da Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınacak ve cenazesi Yenikozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Gazeteci-yazar Atilla Özdür, hayatını kaybetti. Cenaze namazı bugün saat 16:30'da Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınacak ve cenazesi Yenikozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Atilla Özdür kimdir?

Atilla Özdür, 1933 senesinde Bursa'da dünyaya geldi.

1951 senesinde Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Bölümü'nden mezun oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı ve 1972 senesinde emekliye ayrıldı.

1973-77 ve 1980-84 yılları arasında Milli Gazete'de çalıştı.

Aynı zamanda İngilizceden makale ve kitap çevirileri yaptı.

Üstad adına, 10 Aralık 2014 tarihinde "Gazeteci-Yazar Atilla Özdür'e Saygı Gecesi" düzenlenmiştir.

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Gazeteci Atilla Özdür hayatını kaybetti
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